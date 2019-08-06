Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей шоумена Бориса
Корчевникова. В студии программы Судьба человека звезда советского кино
рассказала, как бросила мужа ради режиссера Евгения Ташкова.
Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей шоумена Бориса
Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" звезда советского кино
рассказала, как бросила мужа ради режиссера Евгения Ташкова.
Ташков и Шарыкина встретились на съемках картины "Майор Вихрь",
там артистка играла одну из главных ролей. Отношения Валентины с мужем давно разладились,
поэтому ей ничего не стоило влюбиться в обаятельного режиссера.
"С предыдущим мужем мы часто дрались, поэтому наши отношения
сложно было назвать идеальными. И тут в моей жизни появился Ташков. Он был
очень мягким и чувственным человеком, которого было невозможно не полюбить.
Режиссер приезжал к театру, и мы с ним встречались. От мужа я ушла", —
рассказала звезда в ток-шоу "Судьба человека".
Валентина призналась, что не сразу раскусила Евгения, оказалось,
что ее новый возлюбленный живет двойной жизнью. Ташков в те годы был женат на актрисе
Екатерине Савиновой, которая прославилась благодаря главной роли в картине "Приходите
завтра". Супруга режиссера долго и мучительно болела и, когда поняла, что стала
обузой для родных, наложила на себя руки.
"Я не знала, что у него больная жена. Иначе никакого романа
бы не было. Когда я узнала, то сразу сказала ему, что мы не имеем права быть
вместе. Я поняла, что это большой грех и ушла от него. Правда, как потом
выяснилось не навсегда", – рассказала актриса.
После смерти Савиновой Ташков вновь появился в жизни Шарыкиной.
Почти сразу Валентина переехала к нему. Вместе артистка и режиссер прожили 10
лет. Евгений не позвал ее в ЗАГС, даже когда она забеременела.
"Очень сильный токсикоз и я очень плохо себя чувствовала. И потом
мне кто-то сказал, что уже поздно и может родиться дебил. И у меня от перепуга
все выскочило, выкидыш был. Я просто в стрессе находилась. Какой-то страх был",
– призналась артистка ведущему ток-шоу Борису Корчевникову.
Ташков знал об этой беременности, но детей не хотел. По
словам артистки, режиссер не поддержал ее в этот сложный момент, ведь был на
съемках. Не смог он ей помочь и тогда, когда Шарыкина горевала из-за смерти и
матери.
На съемках фильма "Уроки французского" режиссер
познакомился с актрисой Татьяной Ташковой. Он ушел от Валентины и через
некоторое время женился на новой возлюбленной. В этом браке у Евгения Ташкова
родился сын.
"Я только одного не понимаю, скажите, дорогая, а почему вы
оправдываете мужчину, который вас здесь не поддержал, – вскипел Борис
Корчевников. – И замуж не позвал за 10 лет. Разрушил вам второй брак, замуж не
позвал, вы носили его ребенка под сердцем. Он его не хотел, а что такое, когда
мужчина не хочет ребенка, – это практически предательство женщины, это такое
нервное состояние, вот у вас выкидыш и случился. Уверен – из-за него, потому
что когда мужчина не поддерживает беременность, то, конечно, уходит ребенок,
которого не хотят".
"Я считаю, что человек свободен в своем выборе. Мужчина тем более,
и я научилась все прощать, этому учит Христос. Все прощать и все понимать", -
ответила ведущему ток-шоу Валентина Шарыкина.