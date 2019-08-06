Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека звезда советского кино рассказала, как бросила мужа ради режиссера Евгения Ташкова.

Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей шоумена БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" звезда советского кинорассказала, как бросила мужа ради режиссера Евгения Ташкова.Ташков и Шарыкина встретились на съемках картины "Майор Вихрь",там артистка играла одну из главных ролей. Отношения Валентины с мужем давно разладились,поэтому ей ничего не стоило влюбиться в обаятельного режиссера."С предыдущим мужем мы часто дрались, поэтому наши отношениясложно было назвать идеальными. И тут в моей жизни появился Ташков. Он былочень мягким и чувственным человеком, которого было невозможно не полюбить.Режиссер приезжал к театру, и мы с ним встречались. От мужа я ушла", —рассказала звезда в ток-шоу "Судьба человека".Валентина призналась, что не сразу раскусила Евгения, оказалось,что ее новый возлюбленный живет двойной жизнью. Ташков в те годы был женат на актрисеЕкатерине Савиновой, которая прославилась благодаря главной роли в картине "Приходитезавтра". Супруга режиссера долго и мучительно болела и, когда поняла, что сталаобузой для родных, наложила на себя руки."Я не знала, что у него больная жена. Иначе никакого романабы не было. Когда я узнала, то сразу сказала ему, что мы не имеем права бытьвместе. Я поняла, что это большой грех и ушла от него. Правда, как потомвыяснилось не навсегда", – рассказала актриса.После смерти Савиновой Ташков вновь появился в жизни Шарыкиной.Почти сразу Валентина переехала к нему. Вместе артистка и режиссер прожили 10лет. Евгений не позвал ее в ЗАГС, даже когда она забеременела."Очень сильный токсикоз и я очень плохо себя чувствовала. И потоммне кто-то сказал, что уже поздно и может родиться дебил. И у меня от перепугавсе выскочило, выкидыш был. Я просто в стрессе находилась. Какой-то страх был",– призналась артистка ведущему ток-шоу Борису Корчевникову.Ташков знал об этой беременности, но детей не хотел. Пословам артистки, режиссер не поддержал ее в этот сложный момент, ведь был насъемках. Не смог он ей помочь и тогда, когда Шарыкина горевала из-за смерти иматери.На съемках фильма "Уроки французского" режиссерпознакомился с актрисой Татьяной Ташковой. Он ушел от Валентины и черезнекоторое время женился на новой возлюбленной. В этом браке у Евгения Ташковародился сын."Я только одного не понимаю, скажите, дорогая, а почему выоправдываете мужчину, который вас здесь не поддержал, – вскипел БорисКорчевников. – И замуж не позвал за 10 лет. Разрушил вам второй брак, замуж непозвал, вы носили его ребенка под сердцем. Он его не хотел, а что такое, когдамужчина не хочет ребенка, – это практически предательство женщины, это такоенервное состояние, вот у вас выкидыш и случился. Уверен – из-за него, потомучто когда мужчина не поддерживает беременность, то, конечно, уходит ребенок,которого не хотят"."Я считаю, что человек свободен в своем выборе. Мужчина тем более,и я научилась все прощать, этому учит Христос. Все прощать и все понимать", -ответила ведущему ток-шоу Валентина Шарыкина.