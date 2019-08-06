Бывший защитник сборной Англии Гари Кэхилл покинул Челси. 33-летний футболист подписал контракт с другим лондонским клубом – Кристал Пэлас.

Бывший защитник сборной Англии Гари Кэхилл покинул "Челси". 33-летний футболист подписал контракт с другим лондонским клубом – "Кристал Пэлас"."Кристал Пэлас" представил своего новичка. Договор с Кэхиллом рассчитан на два года. "Орлы" выиграли борьбу за Гари у нескольких английских и зарубежных клубов.Кэхилл пришел в "Челси" из "Болтона" в 2012 году и долгое время был основным игроком в центре обороны. Но после появления на "Стэмфорд Бридж" итальянского тренера Маурицио Сарри футболист потерял место в основе. Несмотря на уход Сарри в "Ювентус", Кэхил решил покинуть "Челси" и присоединиться к "Кристал Пэлас".