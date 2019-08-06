Около 11 тысяч человек эвакуируют из окрестностей Ачинска, где из-за пожара в воинской части сдетонировали списанные артиллерийские снаряды. По последним данным, семь человек получили ранения и ожоги. Очевидец снял на видео мощный взрыв на складе боеприпасов.

Около 11 тысяч человек эвакуируют из окрестностей Ачинска, где из-за пожара в воинской части сдетонировали списанные артиллерийские снаряды. По последним данным, семь человек получили ранения и ожоги. Очевидец снял на видео мощный взрыв на складе боеприпасов.Огонь в воинской части №74008 в поселке Каменка вспыхнул около часа дня 5 августа, когда солдаты проводили выгрузку боеприпасов. На складе началась канонада, жители села начали в панике покидать дома. Один из местных жителей зафиксировал поднявшийся до небес гриб и мощную взрывную волну, которая выбила стекла в домахВ зону поражения, помимо Каменки, попали деревни Заборка и Малый Улуй, детский лагерь "Сокол" и расположенный в 12 километрах от воинской части Ачинск. В последнем эвакуируют в первую очередь жителей Восьмого и Юго-Восточного микрорайонов, а также района, который среди местных называют "Стройка". На дорогах возникли заторы из-за желающих самостоятельно покинуть опасный район.В больницу доставили семерых пострадавших, позже появилась информация об одном погибшем военнослужащем, но в Минобороны ее опровергли.Справиться с огнем спасателям пока не удается, на место направлены два пожарных поезда.