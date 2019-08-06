Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал жестко реагировать на попытки зарубежного вмешательства в дела России. По его словам, в ближайшее время в Думу будут приглашены представители посольств тех государств, которые пытались вмешаться в дела нашей страны.

Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал жестко реагировать на попытки зарубежного вмешательства в дела России. По его словам, в ближайшее время в Думу будут приглашены представители посольств тех государств, которые пытались вмешаться в дела нашей страны.Недопустимо, чтобы западные государства во главе с США делали в адрес Москвы замечания относительно работы правоохранительных органов в столице, сказал Жириновский. По его словам, задержания происходили в соответствии с установленным порядком."Наверное, в ближайшие дни мы увидим заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции. Мы будем надеяться, что туда будут приглашены представители посольств тех стран, которые грубо вмешались в наши внутренние дела, связанные с выборами и протестными акциями в Москве", – сказал лидер либерал-демократов.Заседание должно пройти не позднее 20-го августа, уточнил депутат. В нем также могут участвовать комитеты по международным делам и по информационной политике, информационным технологиям и связи.Помимо иностранных дипломатов, Жириновский считает необходимым пригласить в Думу представителей тех СМИ, которые призывали выходить на протестные акции."Мы считаем, что надо занять более жесткую линию и отправить на родину тех журналистов и дипломатов, которые допустили этот акт необоснованного и недопустимого вмешательства во внутреннюю жизнь нашей страны", – подчеркнул Жириновский.Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил создать специальную рабочую группу по изучению возможного вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа. По его словам, в рабочую группу должны войти представители всех фракций Госдумы.