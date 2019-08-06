Ирина Дубцова выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Обычно в аккаунте звезды только ее личные снимки, но не в этот раз.

Ирина Дубцова выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Обычно в аккаунте звезды только ее личные снимки, но не в этот раз.На фотографии певица позирует вместе со своим 13-летним сыном Артемом. На ней черный брюки с лампасами, белая легкая туника и босоножки в тон на квадратном каблуке. Ее наследник предпочел total black look."Я на каблуках и мой "маленький малыш"", – подписала пост любящая мать.К слову, они вместе сейчас отдыхают в Монако. Ирина каждый год вывозит сына заграницу, так как у него начинается сильная аллергия в период цветения растений.Удивительно, но несмотря на юный возраст, Артем значительно выше родительницы. Его рост составляет 174 сантиметра. Если снять с Дубцовой туфли на каблуке, станет понятно, что сын выше ее на целую голову."Деточка скоро маму подмышкой носить будет!", – пошутила пользователь Сети.Многие поклонники оценили семейный снимок и прониклись его душевной атмосферой. "У такой шикарной мамы такой красавец сынок. Сын – мамина гордость. Долгих лет жизни ему и крепкого здоровья!", "Очень красивая фотография! И Вы прекрасны, Ирина! И сын замечательный!", "Самые красивые, Мамочка и Сыночек!", – не скупились на лестные слова фолловеры.