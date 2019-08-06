Тренер по дайвингу Райнер Шимпф чудом остался жив после того, как его проглотил кит. Удивительный случай произошел в Южной Африке во время того, как мужчина плавал в океане.

Тренер по дайвингу Райнер Шимпф чудом остался жив после того, как его проглотил кит. Удивительный случай произошел в Южной Африке.51-летний мужчина решил поплавать с трубкой и маской недалеко от берега, как это он и делал обычно. Как отмечает издание Anews, рядом с дайвером также плавали несколько акул, дельфины и один кит.В один момент мужчина понял, что стало неестественно темно. Райнер Шимпф уже через секунду осознал, что его проглотил кит — полосатик Брайда.Этот вид китов по своей природе считается дружелюбным. Дайвер предполагает, что попал к нему в пасть случайно во время того, как млекопитающее заглатывало очередную порцию рыбы. Шимпф отмечает, что не успел испытать страх или какие-либо эмоции. "Я сразу понял, что случилось и задержал дыхание". Мужчина подчеркнул, что кит рано или поздно все равно бы его выплюнул где-нибудь в океане.Как отмечает издание, Шимпфу угрожала реальная опасность, поскольку полосатики Брайда способны задерживать дыхание на пятнадцать минут, а также могут нырять на глубину до трехсот метров. Но, к счастью, млекопитающее смогло понять, что в его пасти находится не рыба, потому выплюнул дайвера.