В ходе проверок выявлены факты управления транспортом без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, нарушение требований об использовании ремней безопасности и шлемов.

Личная недисциплинированность водителей транспортных средств, несоблюдение ими скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил перевозки детей, переход проезжей части в неустановленном месте, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения являются ключевыми причинами дорожно-транспортного травматизма.В целью выявления и пресечения фактов нарушений Правил дорожного движения сотрудники региональной Госавтоинспекции регулярно организуют профилактические мероприятия. Комплексные рейды накануне прошли в Камешковском и Кольчугинском районах.За время проведения рейда инспекторы дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области пресекли четыре нарушения ПДД, предусмотренных ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ.Кроме того, в ходе проверки было установлено, что один из водителей ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.Также были зафиксированы три нарушения норм ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов), ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).Рейдовые мероприятия будут продолжены и в других районах региона.