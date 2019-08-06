В ходе проверок выявлены факты управления транспортом без водительского удостоверения, в состоянии опьянения, нарушение требований об использовании ремней безопасности и шлемов.
Личная недисциплинированность водителей транспортных средств, несоблюдение ими скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил перевозки детей, переход проезжей части в неустановленном месте, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения являются ключевыми причинами дорожно-транспортного травматизма.
В целью выявления и пресечения фактов нарушений Правил дорожного движения сотрудники региональной Госавтоинспекции регулярно организуют профилактические мероприятия. Комплексные рейды накануне прошли в Камешковском и Кольчугинском районах.
За время проведения рейда инспекторы дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области пресекли четыре нарушения ПДД, предусмотренных ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) КоАП РФ.
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что один из водителей ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Также были зафиксированы три нарушения норм ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности и мотошлемов), ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).
Рейдовые мероприятия будут продолжены и в других районах региона.