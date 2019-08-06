Между мужчинами возник конфликт из-за будильника
Между мужчинами возник конфликт из-за будильника
Жителя Коврова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В январе этого года в вечернее время между двумя проживающими в социальном доме-интернате в ходе распития алкоголя возник конфликт. Причиной разногласий стала пропажа будильника.
Разозленный мужчина выхватил из рук приятеля металлическую трость и несколько раз ударил по его голове.
Утром работники дома-интерната заметили кровоподтеки у пострадавшего и направили его в больницу, где ему сделали трепанацию черепа. Однако через несколько дней мужчина скончался.
Обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы.