Больному сделали операцию, но спустя несколько дней у него открылось сильное кровотечение

Больному сделали операцию, но спустя несколько дней у него открылось сильное кровотечениеГородскую больницу №2 в Коврове обязали выплатить компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего – 1,3 миллиона рублей, а также 50 740 рублей – за расходы на погребение.Суд установил, что в мае 2017 года в урологическое отделение больницы поступил пожилой мужчина. Врач провел операцию, но спустя несколько дней у пациента открылось сильное внутреннее кровотечение. Пенсионера перевели в центральную городскую больницу Коврова, где через 5 дней он умер.В результате ошибок, допущенных врачом, у больного развилось массивное желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический шок, что и привело к его смерти.Врача, допустившего халатность, признали виновным за причинение смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Столько же он не имеет права заниматься медицинской деятельностью.