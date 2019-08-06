Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена главных арбитров на первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. В числе прочих имена судей узнали и российские клубы – Краснодар и московский Спартак.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал имена главных арбитров на первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. В числе прочих имена судей узнали и российские клубы – "Краснодар" и московский "Спартак".Матч "Краснодара" против португальского "Порту" в Лиге чемпионов рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Помогать на бровке ему будут Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, а резервным судьей назначен Кристиан Дингерт. Матч состоится в среду, седьмого августа в Краснодаре. Начало – в 20:00 по московскому времени."Спартак" же на следующий день сыграет на выезде в Швейцарии, где его примет "Тун". Матч в рамках третьего отборочного этапа Лиги Европы обслужит бригада из Боснии и Герцеговины. Главным арбитром назначен Ирфан Пельто, его ассистентами будут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный рефери – Адмир Шехович. Встреча начнется в 20:00 по Москве.