Артист почтил память любимой матери. Владимир Винокур навестил
могилу родительницы.
Артист почтил память любимой матери. Владимир Винокур навестил
могилу родительницы.
В личном Instagram юморист и певец опубликовал фото с
кладбища. На нем запечатлена могила, сплошь усыпанная цветами, и роскошное
надгробие.
Ровно год назад, 6 августа 2018 года, в возрасте 96 лет ушла
из жизни мать Владимира – Анна
Юльевна Винокур. "Прошел год, как ушла из жизни моя матушка. Моя
королева Анна. Люблю, скучаю, помню", – написал Владимир под снимком.
Кстати, многие звезды поддержали артиста. Растроганные Игорь Николаев, Филипп
Киркоров, Максим Галкин, Николай Басков и Анна Нетребко отметились в
комментариях к публикации.
Отметим, что очень тяжело переживал смерть
родительницы. Артист был крайне привязан к ней, буквально боготворил ее. Каждое
утро Владимира начиналось с завтрака у любимой мамы. Он даже поселил Анну
Юльевну по соседству.
"И сейчас я
ничего не меняю, я просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома,
прохожу тот двор и еду на работу", – говорил артист в интервью.
После кончины родительницы даже отказалась праздновать
наступление нового, 2019 года. Тогда юморист говорил, что они с родственниками
и друзьями отправятся в загородный дом, где помянут усопшую.