Артист почтил память любимой матери. Владимир Винокур навестил могилу родительницы.

Артист почтил память любимой матери. Владимир Винокур навестилмогилу родительницы.В личном Instagram юморист и певец опубликовал фото складбища. На нем запечатлена могила, сплошь усыпанная цветами, и роскошноенадгробие.Ровно год назад, 6 августа 2018 года, в возрасте 96 лет ушлаиз жизни мать Владимира – АннаЮльевна Винокур. "Прошел год, как ушла из жизни моя матушка. Моякоролева Анна. Люблю, скучаю, помню", – написал Владимир под снимком.Кстати, многие звезды поддержали артиста. Растроганные Игорь Николаев, ФилиппКиркоров, Максим Галкин, Николай Басков и Анна Нетребко отметились вкомментариях к публикации.Отметим, что очень тяжело переживал смертьродительницы. Артист был крайне привязан к ней, буквально боготворил ее. Каждоеутро Владимира начиналось с завтрака у любимой мамы. Он даже поселил АннуЮльевну по соседству."И сейчас яничего не меняю, я просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома,прохожу тот двор и еду на работу", – говорил артист в интервью.После кончины родительницы даже отказалась праздноватьнаступление нового, 2019 года. Тогда юморист говорил, что они с родственникамии друзьями отправятся в загородный дом, где помянут усопшую.