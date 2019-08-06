Четыре человека получили осколочные ранения и ожоги в результате серии взрывов на загоревшемся складе боеприпасов в Красноярском крае. Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на военной базе.

Четыре человека получили осколочные ранения и ожоги в результате серии взрывов на загоревшемся складе боеприпасов в Красноярском крае. Очевидцы сняли на видео мощный взрыв на военной базе.ЧП произошло около часа дня 5 августа на складе списанных боеприпасов между Ачинском и Назарово, близ деревни Каменки. По официальным данным, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.В настоящее время спасатели эвакуируют жителей всех населенных пунктов в радиусе 20 километров, на место направлены два пожарных поезда и бронетехника. Пока что попытки спасателей локализовать пожар успехом не увенчались.По предварительным данным, весь персонал воинской части эвакуировали, травмы получили четыре человека. На горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметров."Людей выносят на руках", — рассказала корреспондент телеканала "Оса", работающая на месте происшествия.