Манчестер Юнайтед объявил о подписании контракта с защитником Лестер Сити и сборной Англии по футболу Харри Магуайром. Стороны подписали контракт на шесть лет с опцией продления еще на один год. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с защитником "Лестер Сити" и сборной Англии по футболу Харри Магуайром. Стороны подписали контракт на шесть лет с опцией продления еще на один год. Финансовые условия соглашения не разглашаются.Впрочем, ранее уже становилось известно, что 26-летний англичанин обойдется "красным дьяволам" в 80 миллионов фунтов. Эта сумма стала рекордной в истории футбола для игрока его позиции. Ранее рекорд принадлежал Вирджилу ван Дейку, которого "Ливерпуль" в 2018 году купил у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов.Посмотреть эту публикацию в InstagramWelcome, @HarryMaguire93