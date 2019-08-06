Нынешней ночью в Торонто прошел теннисный матч, в котором Мария Шарапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт. Об этом сообщила женская теннисная ассоциация на своей странице в Twitter.
Нынешней ночью в Торонто прошел теннисный матч, в котором Мария Шарапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт. Об этом сообщила женская теннисная ассоциация на своей странице в Twitter.
32-летняя российская теннисистка проиграла в первом
круге турнира Торонто, призовой фонд которого составляет 2,83 млн. долларов,
23-летней представительнице Эстонии Анетт Контавейт. В самом начале игры
россиянка была лидером: первый сет завершился со счетом 6:4.
Однако во втором туре эстонка смогла поменять ход игры
в свою пользу, в результате чего вторая партия закончилась со счетом 6:3 в
пользу Контавейт. В решающем туре, игре на брейк-пойнтах, эстонка сделала все
возможное, чтобы одержать победу над Марией Шараповой, и это ей блестяще
удалось: результат игры составил 6:4.
Известно, что во втором круге Анетт Контавейт встретится
либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, либо с американкой Винус Уильямс. Россию
же в следующем круге будет представлять Светлана Кузнецова, которая опередила
китаянку Сиюй Ван с результатами 6:0, 6:2, 6:4. В следующем раунде матча
Кузнецова встретится победительницей пары Мэдисон Киз (США) – Донна Векич
(Хорватия).
Напомним, что в прошлом году Шарапова продержалась
дольше в турнире и выбыла в третьем туре. В начале июля этого года теннисистка
досрочно завершила игру в первом круге на Уимблдоне из-за давно мучившей ее травмы
плеча, уступив первенство француженке Полин Пармантье, пишет .