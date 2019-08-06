Нынешней ночью в Торонто прошел теннисный матч, в котором Мария Шарапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт. Об этом сообщила женская теннисная ассоциация на своей странице в Twitter.

Нынешней ночью в Торонто прошел теннисный матч, в котором Мария Шарапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт. Об этом сообщила женская теннисная ассоциация на своей странице в Twitter.32-летняя российская теннисистка проиграла в первомкруге турнира Торонто, призовой фонд которого составляет 2,83 млн. долларов,23-летней представительнице Эстонии Анетт Контавейт. В самом начале игрыроссиянка была лидером: первый сет завершился со счетом 6:4.Однако во втором туре эстонка смогла поменять ход игрыв свою пользу, в результате чего вторая партия закончилась со счетом 6:3 впользу Контавейт. В решающем туре, игре на брейк-пойнтах, эстонка сделала всевозможное, чтобы одержать победу над Марией Шараповой, и это ей блестящеудалось: результат игры составил 6:4.Известно, что во втором круге Анетт Контавейт встретитсялибо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, либо с американкой Винус Уильямс. Россиюже в следующем круге будет представлять Светлана Кузнецова, которая опередилакитаянку Сиюй Ван с результатами 6:0, 6:2, 6:4. В следующем раунде матчаКузнецова встретится победительницей пары Мэдисон Киз (США) – Донна Векич(Хорватия).Напомним, что в прошлом году Шарапова продержаласьдольше в турнире и выбыла в третьем туре. В начале июля этого года теннисисткадосрочно завершила игру в первом круге на Уимблдоне из-за давно мучившей ее травмыплеча, уступив первенство француженке Полин Пармантье, пишет .