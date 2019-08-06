Накануне в истории журнала Vogue произошло по истине памятное событие. Они выпустили сразу две обложки: оригинал и пародию.

Накануне в истории журнала Vogue произошло по истине памятное событие. Они выпустили сразу две обложки: оригинал и пародию.На первой крупным планом запечатлена Ирина Шейк. Ярко-оранжевый свитер в несколько слоев и массивные белые серьги только подчеркивают идеальные черты лица российской модели.Героиней второго фото оказалась популярная блогершаСелеста Барбер. 37-летняя комик стала известна благодаря своим ироничным пародиям на снимки звезд со всего мира, отметил ."Селеста Барбер приняла наш вызов и согласилась воссоздать обложку Ирины Шейк. Результат получился настолько классным, что она заслужила собственную обложку. Две обложки, один номер и много юмора. В конце концов, это дело вкуса. Или нет. Решать вам", – написали модераторы страницы издания в своем посте.Обе девушки опубликовали свой тандем на своих личных страницах в Instagram и спросили у подписчиков, кто же все-такие лучше. Мнения пользователей Сети разошлись. Многие голосовали за Ирину, но фанаты Селесты не сдавались."Неэтично сравнивать. Обе хороши по-своему", – отметим разумный фолловер.Тем не менее, поклонники без устали делились своим мнением. Но комментариев оказалось так много, что уже сложно разобрать, кто же выиграл в этой захватывающей гонке за первое место.