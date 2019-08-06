Следовавший из Лондона в испанскую Валенсию лайнер авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту. Пассажиры сняли на видео молочную пелену в салоне.

Следовавший из Лондона в испанскую Валенсию лайнер авиакомпании British Airways совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту, сообщает The Independent. Пассажиры сняли на видео молочную пелену в салоне.Едкий дым пополз между сиденьями сначала бизнес-, а затем и экономкласса Airbus A321 примерно за 15 минут до посадки в Испании. Ряд СМИ сообщает о панике на борту, но представленные видеозаписи свидетельствуют о том, что пассажиры спокойно отнеслись к "туману", хотя позже и сетовали на то, что экипаж не сообщил им о возможных проблемах, а кислородные маски появились далеко не у всех."Видимость не превышала трех рядов, было очень страшно, дети плакали", — рассказал один из клиентов британского перевозчика.Всех находившихся на борту людей после приземления эвакуировали по надувным трапам. Первоначально сообщалось об отсутствии пострадавших, позже появилась информация о том, что в больницу доставили трех человек, еще 10 осмотрели на месте.О причинах ЧП ничего не сообщается.