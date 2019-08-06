Певица Надя Ручка прокомментировала слухи о романе с легендарным исполнителем Александром Серовым. Она объяснила, что ее связывает с артистом.

Певица Надя Ручка прокомментировала слухи о романе с легендарным исполнителем Александром Серовым. Она объяснила, что ее связывает с артистом.Бывшая участница группы "Блестящие" Надя Ручка стала очередной звездной гостьей радиопередачи "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". В студии она прокомментировала слухи о романе с певцом Александром Серовым. Надя Ручка призналась, что они в прекрасных отношениях, но никогда не были любовниками. По словам певицы, когда-то Александр Серов ей очень помог.Их встреча произошла много лет назад, когда Надя жила в Никополе и занималась балетом. В ее город с гастролями приехал Александр Серов. Увидев Ручку с ее мамой, певец предложил Наде сняться в своем клипе. Он оставил свой телефон родителям будущей певицы и уехал."Серов, когда меня увидел, сказал, что я как две капли воды похожа на актрису Орнеллу Мути. Конечно, его приглашение в Москву было лестно для меня. К тому же я с пяти лет занималась балетом, так что определенные навыки у меня были. Потом я поехала в Москву и снялась в его ролике", – рассказала Надя Ручка.Спустя время она приняла решение поступать в МИМЭО (Московский институт мировой экономики и международных отношений. – Прим.ред.). об этом узнал и оплатил первый семестр обучения. "Мы потом долго не виделись, но однажды встретились в гостинице "Россия". Я была ему очень благодарна, что он помог мне на первых порах в столице", – призналась Надя Ручка.