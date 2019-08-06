Новость о том, что светская львица Ксения Собчак выходит замуж, интернет растиражировал мгновенно. Ее избранником стал известный театральный режиссер Константин Богомолов. Брак с Виторганом несколько лет назад тоже, казалось, был нерушим, но вот не за горами новая свадьба. Что она пророчит? Можно ли по дате спрогнозировать, как будут развиваться отношения этой пары?

Новость о том, что светская львица Ксения Собчак выходит замуж, интернет растиражировал мгновенно. Ее избранником стал известный театральный режиссер Константин Богомолов. Брак с Виторганом несколько лет назад тоже, казалось, был нерушим, но вот не за горами новая свадьба. Что она пророчит? Можно ли по дате спрогнозировать, как будут развиваться отношения этой пары?Разумеется, можно. Но, когромному сожалению, влюбленные чаще всего не предают этому большого значения.Решили, подали заявление, отпраздновали. И разводятся при таком подходе такжебыстро."Дата регистрации союза – этодень рождения семьи и именно этот день закладывает энергетику счастья на долгиегоды. Или недолгие. Смотря как выберете. Не нужно надеяться, что чувства вечны.Увы, они проходят. А потом людей держит вместе что-то большее", – уверена"Мне очень нравится КсенияСобчак, давно наблюдаю за ней, – говорит астролог. – В период предвыборныйкампании обратила внимание на ее внешний вид в эфире у Соловьева. Все былопродумано до мелочей. Восхитительный лиловый костюм дополняли три камушкаоберега. Не кулон от Картье, а горный хрусталь, бирюза и раухтопаз. Тогда ясделала вывод, что Ксения Анатольевна наверняка пользуется услугами астролога. Но,увидев дату приближающейся свадьбы (13 сентября) понимаю, что, увы, это, скореевсего, не так".Свадьба в преддверие Полнолунияне сулит молодоженам ничего хорошего, предупреждает эксперт. Более того, она предвестниктого, что развод неминуем.Вместе они очень интересная пара.И несмотря на их популярность и публичность – это два одиноких человека. Ксенияописывается в данном случае Луной в знаке Рыб. А Константин – Солнцем в Деве. Обадавно искали отношений, в которых они могут сбросить маски и быть самими собой."Солнце в день свадьбы будет находиться в гармоничном аспекте с Плутоном. Этоговорит о том, что Ксения сейчас видит в своем избраннике мужчину с большимтворческим потенциалом. Ей нравятся его взгляды на жизнь, его исключительность.Знаменитая невеста гордится таким женихом. Ведь она по своему солнечному знакуСкорпион, и в партнеры хочет мужчину сильного духом и обладающего властью. АКонстантин видит в Ксении друга, вдохновителя, женщину, которая может помочь вреализации его идей", – описывает влюбленных Урусэль."Первый тревожный аспект Луны сЮпитером говорит, что со временем начнет разочаровываться. Она не будетвидеть в Константине Богомолове того мужчину, ради которого изменила свою жизнь. Скореевсего, она устанет от того, что без нее муж-режиссер не сможет приниматьсамостоятельных решений. И как только Собчак поймет, что перед ней самыйобыкновенный мужчина, то перестанет его уважать. Тут отношения и сойдут на нет.Сейчас их союз держится на духовной составляющей, но это пройдет быстро. Вслучае, если они будут давать друг другу полную свободу, брак, скорее всего,продлится около четырех лет", – спрогнозировала астролог.