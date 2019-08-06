Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует встать на колени и покаяться перед жителями Донбасса. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Коротченко.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует встать на колени и покаяться перед жителями Донбасса. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Коротченко.Коротченко заявил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", что если президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание прекратить гражданскую войну в Донбассе, то ему надо приехать в Донецк. Эксперт убежден, что политику необходимо встать на колени и попросить прощения у собственных граждан."Пусть Зеленский, если он хочет мира, приедет в Донбасс вместо Одессы и посмотрит в лицо своим соотечественникам. Пусть встретится и спросит, как нам прекратить эту кровавую войну", – сказал Коротченко. Стоит отметить, что пока деятельность Зеленского на посту президента Украины вызывает много вопросов у политологов. Бытует мнение, что за первые три месяца своей работы он успел себя полностью дискредитировать.