Армия Сирии возобновляет военные операции в провинции Идлиб. А на юге страны сирийские военные обнаружили склад, который бросили боевики.

Армия Сирии возобновляет военные операции в провинции Идлиб. Как заявило военное командование, 2 августа войска в одностороннем порядке прекратили огонь в зоне де-эскалации, однако боевики постоянно срывают перемирие. Они атакуют мирные населенные пункты и позиции сирийских военных. В целях безопасности армия решила отвечать на провокации, передает телеканал "Россия 24".Тем временем на юге страны сирийские военные обнаружили склад, который бросили боевики. Там хранится оружие и боеприпасы, в основном — американского производства. В том числе найдены винтовки М-16."Это оружие попало в Сирию извне при поддержке западных спецслужб, — заявил Ахмад Мельхем, глава антитеррористического подразделения ВС Сирии. – Это доказывает, что боевиков поддерживает целый ряд стран, в том числе — Соединенные Штаты".