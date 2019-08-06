Лера Кудрявцева сумела расстаться со своим возлюбленным так, что у них сохранились теплые отношения. Популярная ведущая даже обратилась к бывшему любовнику с поздравлением.

Лера Кудрявцева сумела расстаться со своим возлюбленным так, что у них сохранились теплые отношения. Популярная ведущая даже обратилась к бывшему любовнику с поздравлением.Несколько лет назад в СМИ муссировалась информация о романе Леры Кудрявцевой с популярным исполнителем Сергеем Лазаревым. Парочка демонстрировала свои нежные чувства друг к другу на публике, тем самым подтверждая слухи. Впрочем, по другим данным, телеведущая и певец лишь изображали страсть, якобы чтобы пропиариться.Неизвестно, что на самом деле было между Лерой Кудрявцевой и Сергеем Лазаревым, но очевидно одно: до сих пор они находятся в хороших отношениях. Об этом свидетельствует публикация, оставленная гламурной блондинкой в ее Stories аккаунта Instagram.Там телеведущая поздравила Сергея Лазарева с презентацией. "Сереня, поздравляю с выходом нового клипа. Летнее настроение. Всем смотреть", – обратилась к бывшему любовнику Лера Кудрявцева. Отметим, что сейчас она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Он, как и Сергей Лазарев, значительно моложе нее. В августе 2018 года телеведущая подарила супругу дочь Марию.Сейчас Лера Кудрявцева отдыхает во Франции. Телеведущая наслаждается прогулками по Парижу, посещает различные парки и аттракционы. На одном она даже осмелилась покататься. Правда, впечатления у нее остались от него негативные. "Я вспомнила все свои грехи и готовилась взмыть в небо, потому что по моим раздумьям цепочка должна была конечно оторваться и мой прах был бы рассеян по Парижу (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – пожаловалась перепуганная .В комментариях отметилась ее коллега . "Дурочка...💋" – ласково написала ей ведущая Первого канала. "Лорик страшно было пипец 🙈" – объяснила та.