Излюбленными десертами россиян стали печенье, вафли и пряники. Информацию опубликовал оператор фискальных данных Такском.

Излюбленными десертами россиян стали печенье, вафли и пряники. Информацию опубликовал оператор фискальных данных "Такском".Россияне активно употребляют сладости, несмотряна их дороговизну и способность "одаривать" лишними килограммами. По данным исследования, особенно популярны мучные изделия, в частности печенье. Его цена не измениласьпо сравнению с прошлым годом – средняя стоимость составляет 150 рублей закилограмм, зато спрос увеличился на 4%. На первом месте также оказались вафли и излюбленное лакомство наших сограждан – пряники.Вторую строчку заняли шоколадные конфеты, пишет . Их средняяцена осталась неизменной – 595 рублей, а вот продажи возросли на 3%. Натретьей позиции расположились сахарные изделия. Реже жители России берут сприлавков шоколадную пасту. Пятое место досталось кондитерским изделиям. Цена на торты выросла на 5%– средняя стоимость составляет 398 рублей за килограмм. При проведении анализа былизадействованы 14,5 миллиарда кассовых чеков.Кстати, согласно итогам исследования, проведенного в конце июля, самыми привлекательнымидля магазинных воров стали вовсе не сладости, которые расположились вэтом списке на третьем месте. Лидерами были признаны сыры и колбасы. Чуть менееинтересным для любителей чужого стал кофе.