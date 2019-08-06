Излюбленными десертами россиян стали печенье, вафли и пряники. Информацию опубликовал оператор фискальных данных Такском.
Излюбленными десертами россиян стали печенье, вафли и пряники. Информацию опубликовал оператор фискальных данных "Такском".
Россияне активно употребляют сладости, несмотря
на их дороговизну и способность "одаривать" лишними килограммами. По данным исследования, особенно популярны мучные изделия, в частности печенье. Его цена не изменилась
по сравнению с прошлым годом – средняя стоимость составляет 150 рублей за
килограмм, зато спрос увеличился на 4%. На первом месте также оказались вафли и излюбленное лакомство наших сограждан – пряники.
Вторую строчку заняли шоколадные конфеты, пишет . Их средняя
цена осталась неизменной – 595 рублей, а вот продажи возросли на 3%. На
третьей позиции расположились сахарные изделия. Реже жители России берут с
прилавков шоколадную пасту. Пятое место досталось кондитерским изделиям. Цена на торты выросла на 5%
– средняя стоимость составляет 398 рублей за килограмм. При проведении анализа были
задействованы 14,5 миллиарда кассовых чеков.
Кстати, согласно итогам исследования, проведенного в конце июля, самыми привлекательными
для магазинных воров стали вовсе не сладости, которые расположились в
этом списке на третьем месте. Лидерами были признаны сыры и колбасы. Чуть менее
интересным для любителей чужого стал кофе.