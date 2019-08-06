Главная светская львица Москвы Алена Кравец дружила с певицей Юлией Началовой. А сейчас считает своим долгом давать советы дочери покойной исполнительнице – Верочке. Мол, девочке скоро исполнится 13 лет, нужно ей помочь вместо матери.

Главная светская львица Москвы Алена Кравец дружила с певицей Юлией Началовой. А сейчас считает своим долгом давать советы дочери покойной исполнительнице – Верочке. Мол, девочке скоро исполнится 13 лет, нужно ей помочь вместо матери.Алена Кравец не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам – подправляла форму груди. Но теперь врачи говорят, что данные имплантаты могут вызывать рак груди и даже вести к летальном исходу.Подруга Алены певица Юлия Началова в 2007 году тоже увеличила грудь до четвертого размера, а позже пожалела, поскольку едва не погибла. Вероятность серьезных осложнений была столь велика, что певица решила вернуть прежнюю форму груди. Однако во время операции врачи занесли инфекцию – началось заражение, стали отказывать почки."Мой ослабленный организм не хотел бороться. Я ощущала, как из меня буквально уходит жизнь. В голову лезли черные мысли", – рассказывала Началова. Весной 2019 года ее жизнь оборвалась. Специалисты уверены: здоровье подорвала, в том числе, пластика груди."В связи с этим я хочу обратиться ко всем молодым девушка, и, в первую очередь, к дочери Юлии Началовой, – говорит – Хочу попросить их, буквально умоляю не уподобляться нам, а как можно дольше сохранять естественную красоту, не перекраивать себя в погоне за совершенством. У Верочки хорошая фигура, я вижу, как проступают соблазнительные женские формы, поэтому, надеюсь, она ничего не станет менять в своей внешности. Она настоящая красотка! Поэтому пусть бережет то, чем наградила природа и не гонится за идеалом, пусть любит себя такой, какая есть!"