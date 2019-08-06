Актриса и телеведущая поделилась трогательным семейным снимком с супругом на
своей странице в Instagram. Однако Юлия Высоцкая столкнулась с непониманием со стороны многих подписчиков.
Актриса и телеведущая поделилась трогательным семейным снимком с супругом на
своей странице в Instagram. Однако Юлия Высоцкая столкнулась с непониманием со стороны многих подписчиков.
Артистка с режиссером мужем
запечатлены на фото в дождливый день. Юлия Высоцкая на снимке влюбленно смотрит
на Андрея Кончаловского. "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик
проливной...", – подписала публикацию телеведущая.
Поклонники порадовались
за звездную пару, прожившую 20 лет в браке. Они отметили, что любовь
знаменитостей чувствуется даже через монитор. "Милые, влюбленные, светлые", "Главное
– погода в доме. Рада за вас!", "Красивая пара, гармонично смотритесь. И
возрасти вам не почем", – высказались фолловеры.
Но нашлись и те, кто скептически
и негативно отнесся к посту Юлии Высоцкой. "Юля, у Вас проблемы. Надо к психологу. Я понимаю,
что можно искренне любить человека. Да. И до сорока жить с ним, даже если
большая разница в возрасте. Но после сорока надо иметь мужчину. Мужа.
Любовника. А не папу", "Деда общается с любимой внучей", "Не верю!!!
Не. Станиславский!" – разнесли актрису хейтеры.
Как писали "Дни.ру", убеждена, что
строить отношения и беречь их нужно только в том случае, если они нужны и
важны. "Если ты знаешь, что все это обречено, то зачем работать? Нужно
слушать себя…" – делилась телеведущая.
Напомним, зимой и Андрей Кончаловский решили обвенчаться. Таинство произошло в Троицком соборе
Пскова. Познакомились они в 1996 году во время
"Кинотавра" в Сочи. На тот момент режиссер еще был женат на своей четвертой
супруге.