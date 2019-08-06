Актриса и телеведущая поделилась трогательным семейным снимком с супругом на своей странице в Instagram. Однако Юлия Высоцкая столкнулась с непониманием со стороны многих подписчиков.

Актриса и телеведущая поделилась трогательным семейным снимком с супругом насвоей странице в Instagram. Однако Юлия Высоцкая столкнулась с непониманием со стороны многих подписчиков.Артистка с режиссером мужемзапечатлены на фото в дождливый день. Юлия Высоцкая на снимке влюбленно смотритна Андрея Кончаловского. "Что мне снег, что мне зной, что мне дождикпроливной...", – подписала публикацию телеведущая.Поклонники порадовалисьза звездную пару, прожившую 20 лет в браке. Они отметили, что любовьзнаменитостей чувствуется даже через монитор. "Милые, влюбленные, светлые", "Главное– погода в доме. Рада за вас!", "Красивая пара, гармонично смотритесь. Ивозрасти вам не почем", – высказались фолловеры.Но нашлись и те, кто скептическии негативно отнесся к посту Юлии Высоцкой. "Юля, у Вас проблемы. Надо к психологу. Я понимаю,что можно искренне любить человека. Да. И до сорока жить с ним, даже еслибольшая разница в возрасте. Но после сорока надо иметь мужчину. Мужа.Любовника. А не папу", "Деда общается с любимой внучей", "Не верю!!!Не. Станиславский!" – разнесли актрису хейтеры.Как писали "Дни.ру", убеждена, чтостроить отношения и беречь их нужно только в том случае, если они нужны иважны. "Если ты знаешь, что все это обречено, то зачем работать? Нужнослушать себя…" – делилась телеведущая.Напомним, зимой и Андрей Кончаловский решили обвенчаться. Таинство произошло в Троицком собореПскова. Познакомились они в 1996 году во время"Кинотавра" в Сочи. На тот момент режиссер еще был женат на своей четвертойсупруге.