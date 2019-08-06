О шансонье Вилли Токарева говорили как о миллионере. Мол, имеет элинтные квартиры в разных странах, яхты, машины. Но мало кто знал, что даже не лекарства ему не всегда хватало денег.

О шансонье Вилли Токарева говорили как о миллионере. Мол, имеет элинтные квартиры в разных странах, яхты, машины. Но мало кто знал, что даже не лекарства ему не всегда хватало денег."В последние годы жизни Токарев меньше стал выступать из-за проблем со здоровьем, – рассказал художник Никас Сафронов. - Мало кто знает, что два года назад знаменитый шансонье перенес тяжелую операцию на сердце. На нее ему нужно было около сорока тысяч долларов. На тот момент их у него не было."Как ни странно, многие, к кому он обращался, ему под разным предлогом отказывали, – продолжает самый известный живописцев страны. – Тогда он обратился ко мне. Я даже не стал спрашивать, для чего они ему, и дал тогда имеющиеся у меня 35 тысяч долларов. И лишь позже узнал, что деньги ему нужны были для сложной операции на сердце".В знак благодарности Вилли Токарев преподнес Никаса Сафронову уникальные шахматы, где все фигурки были сделаны вручную и в единственном экземпляре. "Токарев выступал как-то в одной колонии, и эти шахматы преподнес ему один из заключенных, который собственноручно вырезал их в течение 15 лет. Я шахматы состарил, и теперь они у меня стоят на самом видном месте", – цитирует Никса порталНапомним, Вилли Токарев22 мая был помещен в реанимацию. А скончался он после ухудшения состояния в столичном онкологическом центре 4 августа на 85-м году жизни. Похороны артистыа намечены на 7 августа.