Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не удастся избежать ответственности за свои преступления. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, к деяниям экс-лидера Незалежной начали проявлять интерес другие страны.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не удастся избежать ответственности за свои преступления. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, к деяниям экс-лидера Незалежной начали проявлять интерес другие страны."Спрашивают, что произойдет, если Порошенко больше невернется в Украину? Видимо, процесс выйдет в международную плоскость, ифигурант многих дел станет объектом розыска со стороны Интерпола", -написал бывший парламентарий на своей странице в Facebook.Олейник отметил, что дело против Порошенко возбудилапрокуратура Панамы. Бывшего президента подозревают в отмывании доходов отпреступной деятельности. Если политика, недавно покинувшего Украину, объявят врозыск несколько стран, то спрятаться ему будет практически невозможно, уверенэкс-парламентарий.Олейник напомнил, что ждут на допрос вГосударственное бюро расследований Украины 12 августа. Конечно, бывший президент можетне явиться, сославшись на проблемы со здоровьем, но бесконечно прятаться и"болеть" у него вряд ли получится, уверен бывший депутат."Тем более, что речь идет о преследовании не пополитическим мотивам, а конкретным преступлениям экономического характера. А наЗападе с этим всегда было строго", – резюмировал он.На днях против Порошенко возбудили очередное, 13-е по счетууголовное дело. Его подозревают в отдыхе на Мальдивах в прошлом году поподдельным паспортам. Сообщалось, что на роскошный вояж тогдашний главагосударства и его семья потратили полмиллиона долларов.Также бывшего президента подозревают в узурпации власти,коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов. Крометого, уличили в давлении на судейский корпус: политик и люди изего окружения могли требовать вынесения выгодных им решений.