Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не удастся избежать ответственности за свои преступления. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, к деяниям экс-лидера Незалежной начали проявлять интерес другие страны.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не удастся избежать ответственности за свои преступления. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, к деяниям экс-лидера Незалежной начали проявлять интерес другие страны.
"Спрашивают, что произойдет, если Порошенко больше не
вернется в Украину? Видимо, процесс выйдет в международную плоскость, и
фигурант многих дел станет объектом розыска со стороны Интерпола", -
написал бывший парламентарий на своей странице в Facebook.
Олейник отметил, что дело против Порошенко возбудила
прокуратура Панамы. Бывшего президента подозревают в отмывании доходов от
преступной деятельности. Если политика, недавно покинувшего Украину, объявят в
розыск несколько стран, то спрятаться ему будет практически невозможно, уверен
экс-парламентарий.
Олейник напомнил, что ждут на допрос в
Государственное бюро расследований Украины 12 августа. Конечно, бывший президент может
не явиться, сославшись на проблемы со здоровьем, но бесконечно прятаться и
"болеть" у него вряд ли получится, уверен бывший депутат.
"Тем более, что речь идет о преследовании не по
политическим мотивам, а конкретным преступлениям экономического характера. А на
Западе с этим всегда было строго", – резюмировал он.
На днях против Порошенко возбудили очередное, 13-е по счету
уголовное дело. Его подозревают в отдыхе на Мальдивах в прошлом году по
поддельным паспортам. Сообщалось, что на роскошный вояж тогдашний глава
государства и его семья потратили полмиллиона долларов.
Также бывшего президента подозревают в узурпации власти,
коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов. Кроме
того, уличили в давлении на судейский корпус: политик и люди из
его окружения могли требовать вынесения выгодных им решений.