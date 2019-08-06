Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о том, что изучаются четыре жалобы от родителей подростков, которые были задержаны на несанкционированной акции в столице 3 августа. По ее словам, содержание жалоб не всегда вызывает доверие, и оно будет проверяться.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о том, что изучаются четыре жалобы от родителей подростков, которые были задержаны на несанкционированной акции в столице 3 августа.По ее словам, содержание жалоб не всегда вызывает доверие, и оно будет проверяться, передает РИА Новости.Она также сообщила, что двое из задержанных несовершеннолетних — не москвичи. "По их утверждению, они были на экскурсии", — рассказала Потяева.Омбудсмен сообщила, что в ближайшее время планирует встретиться с родителями задержанных подростков и обсудить все моменты, которые указаны в обращении."Потом, в зависимости от исхода разговора, будем связываться с коллегами из тех органов, которые указаны в жалобе", — сказала Потяева и добавила, что в них "не все внушает доверие".По сведениям московского управления полиции, в протестной несанкционированной акции, посвященной выборам в Мосгордуму, приняли участие 1500 человек.Накануне митинга полиция и прокуратура призывали граждан воздержаться от участия в нем и предупреждали о риске провокаций.За различные нарушения во время несогласованной с властями акции в итоге были задержаны около 600 человек.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что на акции были задержаны десятки несовершеннолетних.