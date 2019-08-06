Эксперты Росконтроля решили протестировать ряженку с массовой долей жира 4% в ценовой категории от 76 до 105 рублей. Одна из представленных марок оказалось смертельно опасной для здоровья.

Эксперты "Росконтроля" решили протестировать ряженку с массовой долей жира 4% в ценовой категории от 76 до 105 рублей. Одна из представленных марок оказалось смертельно опасной для здоровья.В исследовании приняли участие 7 представителей: "Вкуснотеево", "Коровка из Кореновки", "Белый город", "Вологжанка / Из Вологды", "Большая кружка", "Козельская" и "Ряженка из молока нашей дойки".Все бренды, которые подверглись анализу, можно купить в свободном доступе во всех магазинах нашей страны.В ходе проверки были выбраны четыре лидирующих марки – "Вкуснотеево", "Белый город", "Вологжанка / Из Вологды", "Большая кружка". Эти ряженки эксперты настоятельно рекомендуют к употреблению, их показатели в идеальном состоянии.Небольшие замечания появились у исследователей к бренду "Козельская". В этой ряженке обнаружено небольшое газообразование, которое нехарактерно для микрофлоры этого кисломолочного продукта."Коровка из кореновки" тоже оказалась далека от идеала. Это связано с тем, что массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в ней слишком низка – 7,1% вместо минимально допустимых 7,8%, сообщает ."Этот низкий показатель заставляет нас усомниться в том, что перед нами кисломолочный продукт", – пояснили на сайте "Росконтроля".И, наконец, последнее место заняла марка "Ряженка из молока нашей дойки". Эксперты пришли в ужас после обнародования экспертизы этого продукта.Как оказалось, в ней имеются бактерии группы кишечной палочки (БГКП), которые могут привести к смерти пожилых людей и младенцев. Кроме того, содержание дрожжей и плесени в ней превышает допустимую норму. После исследования эта ряженка попала в черный список "Росконтроля".