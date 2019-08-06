Четвертый тур российской премьер-лиги завершился матчем в Грозном, где Ахмат принимал Оренбург. Хозяева добились победы с результатом 2:1.

Четвертый тур российской премьер-лиги завершился матчем в Грозном, где "Ахмат" принимал "Оренбург". Хозяева добились победы с результатом 2:1.Первый тайм прошел при преимуществе хозяев, но мячей забито не было Все голы состоялись после перерыва. Уже на 49 минуте нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг сбросил мяч Евгению Харину, и тот с близкого расстояния поразил ворота южноуральцев."Оренбург" ответил голом-красавцем Джордже Деспотопича. Нападающий пробил в падении через себя без шансов для Евгения Городова. Но радость оренбуржцев оказалась недолгой. Ошибся на выходе их вратарь Александр Довбня, и вышедший на замену Одисе Роши отправил мяч в опустевшие ворота."Ахмат", в рядах которого дебютировал бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков, довел матч до победы 2:1. Грозненцы набрали 6 очков и переместились на девятое место. "Оренбург" потерпел четвертое поражение в четырех встречах и замыкает турнирную таблицу.