Накануне Дженнифер Лопес приехала в Москву. Причиной визита стал большой сольный концерт звезды.

Накануне Дженнифер Лопес приехала в Москву. Причиной визита стал большой сольный концерт звезды.Выступление состоялось на "ВТБ-Арене" в столице в воскресенье, 4 августа. На концерте произошел неприятный эпизод. Во время исполнения песни у артистки расстегнулся костюм на груди. Несмотря на конфуз осрамившаяся исполнительница продолжила выступление.Как выяснилось, поклонники звезды остались довольны выступлением. Дженнифер Лопес сразила их своей энергетикой, голосом и, конечно, формами.Россияне считают, что артистка не зря застраховала свою филейную часть тела на целых 300 миллионов долларов, поскольку там действительно есть за что опасаться, сообщает . Некоторые даже всерьез назвали эту составляющую фигуры Дженнифер Лопес американским достоянием.Знаменитость выложила на своей странице в Instagram небольшой отрезок с концерта. Поклонники моментально завалилили ее благодарностями и комплиментами. "Мечта попасть на ваш концерт! Невероятная!", "Спасибо, Джей Ло! Ты нас покорила!", Джеюшка, ты самая лучшая! Спасибо за это шоу!Самая прекрасная, нереальная, восхитительная. Артист с большой буквы. Сумасшедшая энергия, ритм. Просто безумно крутая! Обожаю!", "Шикарная, спасибо за сумасшедший вечер!", "Это было волшебно!", "Я тут была, шоу огонь!" – делились эмоциями фанаты."Богиня красоты и обаяния! Это было очень круто!" – призналась обожательница.Некоторые даже отметили, что Лопес превосходит отечественных знаменитостей. "Прекрасная дива, вы лучшая! В России произвели фурор! У нас некоторые звезды вас так копируют, но это так жалко смотрится! Вы – богиня, вы навсегда в наших сердцах! Вы что-то невероятное! Спасибо большое за эти эмоции, это просто непередаваемо!" – от всего сердца высказался фолловер.