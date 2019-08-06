Дача перестала быть кормилицей - более половины россиян ездят туда летом, чтобы отдохнуть, и только каждый третий ведет подсобное хозяйство.

С 2005 года число россиян, воспринимающих дачу как место отдыха и развлечения, выросло вдвое – 14 лет назад подобным образом к даче относились лишь 32% россиян, а 60% пользовались дачей как подсобным хозяйством, с которого можно получить дополнительный доход.14% респондентов опроса, проведенного ВЦИОМ, летом бывают на даче два-три раза в неделю. 11% ездят туда несколько раз в месяц, а 8% - живут на даче все лето. 21% опрошенных бывают на даче не чаще трех-четырех раз за лето, и каждый десятый вообще там не бывает.По данным ВЦИОМ, у 20% россиян нет дачи.Социологи отмечают, что по характеру использования дачи можно отследить социальное самочувствие. Приоритеты россиян с 90-х годов, когда дача была спасательным кругом, не дающим голодать, сегодня же опасения насчет нехватки продуктов уходят, но появляются другие причины, чтобы ехать к любимым грядкам: экологически чистые овощи и фрукты, хобби и восстановление сил.