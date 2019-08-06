Стало известно о скоропостижной смерти Аллы Вербер. Женщина была подругой многим отечественным знаменитостям. Говорят, она скончалась в результате одновременного отказа всех органов.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-08-2019-otkazali-vse-organy-umerla-podruga-igorya-krutogo.html" target="_blank">Отказали все органы: умерла подруга Игоря Крутого</a> - Стало известно о скоропостижной смерти Аллы Вербер. Женщина была подругой многим отечественным знаменитостям. Говорят, она скончалась в результате одновременного отказа всех органов.
[url=https://33live.ru/novosti/06-08-2019-otkazali-vse-organy-umerla-podruga-igorya-krutogo.html]Отказали все органы: умерла подруга Игоря Крутого[/url] - Стало известно о скоропостижной смерти Аллы Вербер. Женщина была подругой многим отечественным знаменитостям. Говорят, она скончалась в результате одновременного отказа всех органов.