× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/06-08-2019-passazhirov-britanskogo-samoleta-ekstrenno-evakuirovali-v-ispanii-iz-za-dyma-na-bortu.html" target="_blank">Пассажиров британского самолета экстренно эвакуировали в Испании из-за дыма на борту</a> - Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту испанской Валенсии из-за задымления в салоне.