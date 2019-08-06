Исполнительница получила на отдыхе травму. Об этом Юлианна Караулова сообщила своим поклонникам в соцсети.

Исполнительница получила на отдыхе травму. Об этом Юлианна Карауловасообщила своим поклонникам в соцсети.Отдыхая наМальдивах, 31-летняя певица сломала палец на ноге. О неприятном происшествии артисткарассказала в Instagram. Приэтом Юлианна Караулова отметила, что травма не помешала ей сходить на йогу ипопозировать для красивых фото.О самом инцидентезвезда рассказала только то, что сама споткнулась. "Спасибо за беспокойство! Янемного прихрамываю, но в целом все ок", – упокоила подписчиков знаменитость.По этому поводу Юлианна Караулова вспомнила детскую поговорку проболь. "У собачки болит, у кошечки болит, а у Юлечки не болит", -поделилась певица тем, как говорили ей взрослые. Артистка считает эту фразунеправильной. "Жестокая и дурацкая фраза – не говорите ее своимдетям. Кошечка и собачка не должны страдать!" – призвала Юлианна Карауловародителей.Ранееисполнительница отметила, что на Мальдивах ей отдыхается хорошо – не то что вКрыму, где шумные россияне даже не дали ей спокойно почитатьна пляже. "Вышеописанный случай на Мальдивах супер редкость.Обычно здесь вполне себе реальный тихий рай. Поэтому возвращаюсь сюда снова и сновапри всей своей любви к открытию новых мест в путешествиях", – призналасьКак писали "Дни.ру", недавно комментаторы ругали за фото в красном слитном купальнике: "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже – ни стыда, ничего!" – съязвили подписчики.