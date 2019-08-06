Исполнительница получила на отдыхе травму. Об этом Юлианна Караулова
сообщила своим поклонникам в соцсети.
Исполнительница получила на отдыхе травму. Об этом Юлианна Караулова
сообщила своим поклонникам в соцсети.
Отдыхая на
Мальдивах, 31-летняя певица сломала палец на ноге. О неприятном происшествии артистка
рассказала в Instagram. При
этом Юлианна Караулова отметила, что травма не помешала ей сходить на йогу и
попозировать для красивых фото.
О самом инциденте
звезда рассказала только то, что сама споткнулась. "Спасибо за беспокойство! Я
немного прихрамываю, но в целом все ок", – упокоила подписчиков знаменитость.
По этому поводу Юлианна Караулова вспомнила детскую поговорку про
боль. "У собачки болит, у кошечки болит, а у Юлечки не болит", -
поделилась певица тем, как говорили ей взрослые. Артистка считает эту фразу
неправильной. "Жестокая и дурацкая фраза – не говорите ее своим
детям. Кошечка и собачка не должны страдать!" – призвала Юлианна Караулова
родителей.
Ранее
исполнительница отметила, что на Мальдивах ей отдыхается хорошо – не то что в
Крыму, где шумные россияне даже не дали ей спокойно почитать
на пляже. "Вышеописанный случай на Мальдивах супер редкость.
Обычно здесь вполне себе реальный тихий рай. Поэтому возвращаюсь сюда снова и снова
при всей своей любви к открытию новых мест в путешествиях", – призналась
Как писали "Дни.ру", недавно комментаторы ругали за фото в красном слитном купальнике: "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже – ни стыда, ничего!" – съязвили подписчики.