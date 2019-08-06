В ходе следствия собрана доказательственная база, подтверждающая причастность фигурантки к 58 эпизодам противоправной деятельности.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).В декабре прошлого года в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что не смогла получить страховые выплаты по ДТП, так как полис ОСАГО, приобретенный ею у страхового агента, оказался недействительным. В дальнейшем с аналогичными заявлениями в полицию обратились ещё несколько граждан.При проверке сотрудники полиции установили, что полисы, оказавшиеся фиктивными, были оформлены в офисе в городе Юрьев-Польский.В дальнейшем правоохранители установили личность и задержали местную жительницу, оказывающую услуги автострахования.В содеянном фигурантка созналась, пояснив, что осуществляла обязательное страхование автогражданской ответственности в арендованном помещении, выступая в роли страхового агента, которым фактически с февраля 2018 года не являлась.Следователями собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к 58 эпизодам противоправной деятельности.Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 300 000 рублей, из которых 200 000 возмещены.На период следствия в отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.