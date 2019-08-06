Злоумышленник сорвал с шеи женщины золотую цепочку и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на Проспекте Мира...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали подозреваемого в уличном грабеже в отношении 68-летней женщины.В полицию поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшей, на Новогиреевской улице на неё напал неизвестный, сорвал с шеи золотую цепочку и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого на Проспекте Мира. Им оказался 38-летний приезжий мужчина.Похищенным злоумышленник распорядился по собственному смотрению.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73