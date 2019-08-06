Петр Порошенко попался на подделке документов, Госбюро расследований Украины возбудило против него очередное дело. Сообщается, что бывший президент ездил в 2018 году на Мальдивы по фальшивому паспорту.

Петр Порошенко попался на подделке документов, Госбюро расследований Украины возбудило против него очередное дело. Сообщается, что бывший президент ездил в 2018 году на Мальдивы по фальшивому паспорту. Во время отдыха Порошенко назывался Mr. Petro Incognito.С 1 по 8 января 2018 года Порошенко, отдыхая на Мальдивах, истратил порядка 500 тысяч долларов. Он заявил, что оплатил поездку из собственного счета в банке Украины и даже во время отдыха продолжал исполнять обязанности президента. Государственное бюро расследований сообщает, что границу Украины президент тогда пересекал незаконно, используя поддельные документы.Против экс-президента и других высокопоставленных лиц возбуждено уже 11 уголовных дел, напоминает РИА Новости.