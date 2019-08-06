Мария Порошина прервала молчание о своем сыне Андрее. Популярная актриса сообщила, что рождение наследника было спровоцировано.

Мария Порошина прервала молчание о своем сыне Андрее. Популярная актриса сообщила, что рождение наследника было "спровоцировано".После четырех дочерей у Марии Порошиной наконец родился сын. Радостное событие случилось в январе. Актриса назвала мальчика Андреем. Кто является его отцом, она предпочитает не рассказывать. Пикантность ситуации заключается в том, что летом прошлого года она оформила развод с мужем, актером Ильей Древновым, при этом в интервью артистка ясно дала понять, что не он является отцом ее сына.В свежем интервью Мария Порошина заявила, что рождение сына отрепетировала в кино. "В комедийном сериале "Родители", который снимает режиссер Александр Жигалкин и новый сезон которого покажут совсем скоро, у моей героини три разновозрастных сына. А так как съемки идут довольно долго, я успела получить определенный опыт общения с мальчишками. Когда мы психологически разбирали сцены, в которых показаны отношения сыновей с мамой, для меня открылось много нового. С мальчиками, оказывается, нужны особые родительские "приспособления". И наверное, этот проект "спровоцировал" появление в нашей семье пацана, к чему я не была раньше готова", – раскрыла секрет сына Мария Порошина.Актриса призналась, что и во время пятой беременности была уверена: у нее будет дочь. Но судьба сделала ей подарок – родился сын. Артистка рассказала о наследнике. По ее словам, мальчик все время улыбается и смотрит на нее преданными глазами, полными доверия."Ребенок без слов говорит тебе о своей божественной любви. Это все не только умиляет, но и "собирает", ты чувствуешь еще больше ответственности за малыша. Ведь он послан тебе, чтобы ты его воспитала, взрастила из него хорошего человека", – цитирует Марию Порошину .