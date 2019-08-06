В США объявлен трехдневный траур, за время которого президент Трамп предлагает демократам, смягчившим при Обаме оружейный закон, ужесточить его, объединившись с республиканцами в Конгрессе. А социальным сетям, в том числе оппозиционной Трампу компании Facebook, начать открыто сотрудничать с федеральными агентами. Оппоненты сочли заявления Трампа предвыборными.

Вооруженные нападения экстремистов могут повториться уже в ближайшее время — такое заявление сегодня опубликовано на сайте ФБР. Агенты все еще пытаются связать мотивы трех жестоких расстрелов в штатах Огайо, Мичиган и Техас, жертвами которых стали более тридцати человек. В США объявлен трехдневный траур, за время которого президент Трамп предлагает демократам, смягчившим при Обаме оружейный закон, ужесточить его, объединившись с республиканцами в Конгрессе. А социальным сетям, в том числе оппозиционной Трампу компании Facebook, начать открыто сотрудничать с федеральными агентами. Оппоненты сочли заявления Трампа предвыборными.Пистолеты, винтовки в ассортименте, даже скидки есть — всего 459 долларов и автомат ваш. Менеджер попросил съемочную группу прийти попозже — народу полно, ему некогда давать интервью.— Сколько человек сейчас внутри магазина?— Двадцать, может тридцать. Люди нервничают, они напуганы, поскольку обстрелы происходят рядом с их домом.Без камеры мужчина говорит, что если бы в торговом центре было больше людей с оружием, стрелка бы уничтожили раньше. Так или иначе продажи у таких магазинов растут."9 и 11 миллиметров у нас дома уже есть и вот еще 9-миллиметровый присмотрела. У меня есть моя вторая поправка к конституции, ведь мы никогда не знаем, что может быть и даже дома, и в том же торговом центре. Потому лучше быть защищенным", — делится местная жительница.Рядом с вывеской пистолеты, над магазином еще одна надпись — призыв голосовать за республиканцев, чтобы избежать убийств детей. В США ни для кого не секрет, что оружейное лобби было едва ли не главным спонсором президентской кампании республиканца Дональда Трампа. Но когда за сутки в трех разных штатах сразу три стрельбы, то президент вынужден изменить риторику. Он призвал республиканцев и демократов объединиться, чтобы вместе менять опасный закон об оружии:"Сегодня я призвал Министерство юстиции предложить закон, обеспечивающий, чтобы те, кто совершил массовые убийства, были приговорены к смертной казни максимально быстро, без ненужных задержек. Республиканцы и демократы уже доказали, что могут работать вместе для борьбы с этой чумой".Трамп винит медиа в росте насилия, но многие в штатах обвиняют его — он слишком резко высказывается, говорит как расист. Американские звезды обратились к президенту через Instagram. Пишет певица Рианна, лауреат Грэмми Джон Ледженд."Дональд, вы неправильно используете слово "терроризм". В вашей стране произошли две террористические атаки, которые унесли жизни тридцати человек. Представьте себе мир, в котором проще получить АК-47, чем визу".Наболело у разных американцев. Например, футболист, забив гол, сначала принимает поздравления партнеров по команде, потом бежит к микрофону и кричит: "Конгресс, сделайте что-нибудь, остановите вооруженное насилие".К переменам Америку подталкивает расстрел в Дейтоне, где 24-летний мужчина с внушительным арсеналом ночью открыл огонь на главной улице. В результате этого — десять погибших, включая нападавшего, а также двадцать семь раненых. Губернатору Огайо толпа кричит: "Сделайте что-то, у вас же есть власть".В Техасе убийца проехал больше тысячи километров, чтобы в приграничном Эль-Пасо убивать мексиканцев, приехавших за покупками. Он стрелял в торговом центре почти полчаса. Двадцать убитых, двадцать шесть раненых — вот результат кровавого инцидента."Мой брат и племянница были внутри, когда началась стрельба. Я так рада, что они смогли выбраться. Они в безопасности. Для меня это особенно важно, я ведь тоже мать и я очень переживаю", — рассказывает местная жительница.Военнослужащий армии США Глендон Оклей спасал от пуль чужих детей, которые в панике потеряли родителей:— Я понимаю, что на меня смотрели как на героя, но я не поэтому их спасал. Я просто думаю о тех, кого не спас. Мне так больно, как будто я потерял часть себя самого.Ближайшая к торговому центру больница находится на расстоянии порядка пяти километров. Именно сюда привезли большинство пострадавших. Люди до сих пор находятся в больнице. Трое — в критическом состоянии. К главному входу госпиталя приходят простые горожане, чтобы поддержать друг друга. Здесь появились плакаты, на которых написано: "Не допустим ненависти в нашем городе", "Наш город Эль-Пасо — город чистой любви".В пунктах переливания крови — очереди. Наплыв небывалый — по пятьсот человек в день. Желающих столько, что доноров решено принимать и в воскресенье. Те, кто отдает пострадавшим частичку себя, говорят уже не о покупке новых пистолетов, а о назревших переменах в законе."Нам нужно лучше проверять людей, которым выдается оружие. Должны быть постоянные проверки. Мы не должны отбирать его у проверенных владельцев, но, опять же, вы никогда не знаете, что у кого в голове. Три дня назад в Эль-Пасо никто не мог подумать, что этот парень такое сотворит", — поделился Марк Бонсар."По всем соединенным штатам мы должны менять закон. В европейских странах запрещено оружие и здесь, в США, нам это тоже нужно сделать", — рассказал Джимми Мэллворт.У станции переливания крови приспущен флаг. То же самое — на всех государственных зданиях США. Вопрос — когда флаги поднимут. ФБР боится, что экстремисты вдохновятся и устроят новые бойни.