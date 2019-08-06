Российские звезды не могут провести ни дня без скандалов и громких заявлений. Дни.ру собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года.

Российские звезды не могут провести ни дня без скандалов и громких заявлений. "Дни.ру" собрали в одной подборке все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года.Несколько лет назад СМИ писали о романе Леры Кудрявцевой с популярным исполнителем Сергеем Лазаревым. Парочка демонстрировала нежные чувства на публике, подтверждая слухи.Впрочем, по другим данным, телеведущая и певец изображали страсть, чтобы пропиариться.Информация дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 августа 2019 года, читайте в и специальных .