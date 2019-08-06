Прошлогодний отдых теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах вышел ему боком. Против политика возбудили очередное, 13-е по счету уголовное дело. По данным следствия, к ласковым волнам Индийского океана тогдашний глава государства и его семья отправились по поддельным паспортам. Общественность узнает еще много нового о деяниях бывшего президента, предупреждают эксперты.

Прошлогодний отдых теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах вышел ему боком. Против политика возбудили очередное, 13-е по счету уголовное дело. По данным следствия, к ласковым волнам Индийского океана тогдашний глава государства и его семья отправились по поддельным паспортам. Общественность узнает еще много нового о деяниях бывшего президента, предупреждают эксперты.О новом уголовном разбирательстве против экс-президентазаявил юрист, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.Он активно добивается суда над Порошенко и конфискации его имущества.Политолог, экономист Александр Дудчак полагает, что это непоследнее дело против бывшего президента. "Но здесь важно даже неколичество этих дел, а чтобы им был дан законный ход", – отметил эксперт вэфире радио Sputnik.По его словам, путешествия по поддельным паспортам, темболее для главы государства, вещи недопустимые. Эксперт не исключил, чтообщественность еще многое узнает о деяниях и его окружения. "Тобеззаконие, которое творилось при его правлении, должно все-таки получить своюоценку", – заключил Дудчак.В феврале прошлого года появилась информация о роскошномотдыхе тогдашнего президента и его семьи на Мальдивах. Сообщалось, что главагосударства проживал в пятизвездочном отеле и потратил на отдых полмиллионадолларов.Позже информацию подтвердили невестка президента ЮлияПорошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский президент и его семья могливоспользоваться документами оперативного прикрытия, которые изготовили в Службебезопасности Украины. Сделано это было якобы потому, что в адрес началипоступать угрозы.