Прошлогодний отдых теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах вышел ему боком. Против политика возбудили очередное, 13-е по счету уголовное дело. По данным следствия, к ласковым волнам Индийского океана тогдашний глава государства и его семья отправились по поддельным паспортам. Общественность узнает еще много нового о деяниях бывшего президента, предупреждают эксперты.
Прошлогодний отдых теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах вышел ему боком. Против политика возбудили очередное, 13-е по счету уголовное дело. По данным следствия, к ласковым волнам Индийского океана тогдашний глава государства и его семья отправились по поддельным паспортам. Общественность узнает еще много нового о деяниях бывшего президента, предупреждают эксперты.
О новом уголовном разбирательстве против экс-президента
заявил юрист, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Он активно добивается суда над Порошенко и конфискации его имущества.
Политолог, экономист Александр Дудчак полагает, что это не
последнее дело против бывшего президента. "Но здесь важно даже не
количество этих дел, а чтобы им был дан законный ход", – отметил эксперт в
эфире радио Sputnik.
По его словам, путешествия по поддельным паспортам, тем
более для главы государства, вещи недопустимые. Эксперт не исключил, что
общественность еще многое узнает о деяниях и его окружения. "То
беззаконие, которое творилось при его правлении, должно все-таки получить свою
оценку", – заключил Дудчак.
В феврале прошлого года появилась информация о роскошном
отдыхе тогдашнего президента и его семьи на Мальдивах. Сообщалось, что глава
государства проживал в пятизвездочном отеле и потратил на отдых полмиллиона
долларов.
Позже информацию подтвердили невестка президента Юлия
Порошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский президент и его семья могли
воспользоваться документами оперативного прикрытия, которые изготовили в Службе
безопасности Украины. Сделано это было якобы потому, что в адрес начали
поступать угрозы.