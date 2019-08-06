Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), неизбежно повлекут за собой расшатывание глобальной безопасности, включая Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и Договор о нераспространении ядерного оружия.

Действия США, которые привели к ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), неизбежно повлекут за собой расшатывание глобальной безопасности, включая Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и Договор о нераспространении ядерного оружия.Как передает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что действия Вашингтона, которые привели к сворачиванию ДРСМД, ведут к девальвации всей основы международной безопасности.Руководитель страны подчеркнул, что несмотря на данный шаг, надеется на здравый смысл американских партнеров и их союзников, которые несут ответственность за случившееся перед своими согражданами и народами мира.Путин поручил министерству обороны, МИД и Службе внешней разведки внимательно наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что, если поступит информация о том, американцы приступили к разработке таких систем, России придется ответить тем же.В начале года США заявили о выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Москва отвергла обвинения, отметив, что Вашингтон сам нарушает подписанное соглашение.