Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан продолжит карьеру в Кальяри. Клуб с острова Сардиния арендовал 3-летнего футболиста сроком на один год.

Бывший полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан продолжит карьеру в "Кальяри". Клуб с острова Сардиния арендовал 3-летнего футболиста сроком на один год.Раджа Наингголан выступал в "Кальяри" с 2010 по 2014 год, после чего перешел в "Рому", а потом в "Интер". Весной новый тренер миланцев Антонио Конте заявил, что больше не рассчитывает на Наингголана.Одна из причин возвращения Раджи в "Кальяри" стало желание его жены, уроженки Сардинии. Супруга футболиста страдает от онкологического заболевания и хотела бы находиться поближе к дому.