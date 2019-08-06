Телеведущая откровенно рассказала о личном. Дана Борисова раскрыла несколько секретов.

Телеведущаяоткровенно рассказала о личном. Дана Борисова раскрыла несколько секретов.В Stories своего Instagram знаменитость ответила на вопросыподписчиков. Дана Борисова призналась, что в любовь между мужчиной и женщиной продолжаетверить, однако сама подобных чувств к противоположному полу давно неиспытывала."Я давно не испытывала любовь женщины к мужчине", – рассказалателеведущая.Между тем Борисова надеется в будущем найти вторую половинкуи, возможно, еще раз стать матерью. Дана мечтает о второй дочке.Пока же знаменитость сосредоточена на карьере. Вближайшее время появится на экранах россиян в качестве ведущей новойпрограммы. О ток-шоу, где будет блистать теледива, известно пока мало, однако,по словам знаменитости, проект будет базироваться на журналистскихрасследованиях.Напомним, воспитывает 11-летнюю дочь Полину.Звезда родила наследницу в гражданском браке с бизнесменом Максимом Аксеновым. Парулет назад, когда звезда боролась с наркозависимостью, предприниматель пыталсяотсудить Полину у Даны, и даже заставил знаменитость платить алименты. Со временем стороныконфликта нашли общий язык: телеведущая доказала отцу своего ребенка, что поборолапагубное пристрастие.