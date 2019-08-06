Телеведущая
откровенно рассказала о личном. Дана Борисова раскрыла несколько секретов.
Телеведущая
откровенно рассказала о личном. Дана Борисова раскрыла несколько секретов.
В Stories своего Instagram знаменитость ответила на вопросы
подписчиков. Дана Борисова призналась, что в любовь между мужчиной и женщиной продолжает
верить, однако сама подобных чувств к противоположному полу давно не
испытывала.
"Я давно не испытывала любовь женщины к мужчине", – рассказала
телеведущая.
Между тем Борисова надеется в будущем найти вторую половинку
и, возможно, еще раз стать матерью. Дана мечтает о второй дочке.
Пока же знаменитость сосредоточена на карьере. В
ближайшее время появится на экранах россиян в качестве ведущей новой
программы. О ток-шоу, где будет блистать теледива, известно пока мало, однако,
по словам знаменитости, проект будет базироваться на журналистских
расследованиях.
Напомним, воспитывает 11-летнюю дочь Полину.
Звезда родила наследницу в гражданском браке с бизнесменом Максимом Аксеновым. Пару
лет назад, когда звезда боролась с наркозависимостью, предприниматель пытался
отсудить Полину у Даны, и даже заставил знаменитость платить алименты. Со временем стороны
конфликта нашли общий язык: телеведущая доказала отцу своего ребенка, что поборола
пагубное пристрастие.