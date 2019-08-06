Актриса поделилась с подписчиками в Instagram кадрами
фотосессии. Анастасия Макеева позировала в актуальном этим летом красном платье
в белый горох.
Актриса поделилась с подписчиками в Instagram кадрами
фотосессии. Анастасия Макеева позировала в актуальном этим летом красном платье
в белый горох.
Свой образ звезда дополнила кокетливой шляпкой и красной
помадой. Артистка не скрывает, что ее часто сравнивают с мировыми звездами. Анастасия
Макеева поинтересовалась у поклонников, на кого из иностранных звезд она похожа.
Этой теме знаменитость и посвятила свой новый пост в соцсети.
"Мне часто говорят, что я на кого-то похожа! Самые популярные сравнение это:
Моника Беллуччи, Мадонна, Джулия Робертс, Анжелина Джоли, итальянка,
француженка, Людмила Гурченко", – поделилась Анастасия Макеева в подписи к
снимкам.
При этом актриса отметила, что пребывает в затруднении
по этому поводу. С одной стороны, это должно льстить, с другой же, звезда
должна иметь свое собственное лицо. Так что эта ситуация не вызывает у ни протеста, ни восторга.
Поклонники поддержали артистку. Кроме того, они одарили ее комплиментами,
отметив, что очень к лицу подобный образ. "До чего же ты хороша, роскошная красотка", "Это платье
очень классно подчеркивает фигуру, просто восторг!", "Настя, вы похожи на
ухоженную, следящую за собой женщину... И очень красивую, при этом...", -
высказались поклонники актрисы.