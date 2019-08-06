Актриса поделилась с подписчиками в Instagram кадрами фотосессии. Анастасия Макеева позировала в актуальном этим летом красном платье в белый горох.

Актриса поделилась с подписчиками в Instagram кадрамифотосессии. Анастасия Макеева позировала в актуальном этим летом красном платьев белый горох.Свой образ звезда дополнила кокетливой шляпкой и краснойпомадой. Артистка не скрывает, что ее часто сравнивают с мировыми звездами. АнастасияМакеева поинтересовалась у поклонников, на кого из иностранных звезд она похожа.Этой теме знаменитость и посвятила свой новый пост в соцсети."Мне часто говорят, что я на кого-то похожа! Самые популярные сравнение это:Моника Беллуччи, Мадонна, Джулия Робертс, Анжелина Джоли, итальянка,француженка, Людмила Гурченко", – поделилась Анастасия Макеева в подписи кснимкам.При этом актриса отметила, что пребывает в затруднениипо этому поводу. С одной стороны, это должно льстить, с другой же, звездадолжна иметь свое собственное лицо. Так что эта ситуация не вызывает у ни протеста, ни восторга.Поклонники поддержали артистку. Кроме того, они одарили ее комплиментами,отметив, что очень к лицу подобный образ. "До чего же ты хороша, роскошная красотка", "Это платьеочень классно подчеркивает фигуру, просто восторг!", "Настя, вы похожи наухоженную, следящую за собой женщину... И очень красивую, при этом...", -высказались поклонники актрисы.