Дом герцогини Сассекской выставлен на продажу в Лос-Анджелесе. Общая площадь элитной недвижимости Меган Маркл – более 600 квадратных метров.
Дом герцогини Сассекской выставлен на продажу в Лос-Анджелесе. Общая площадь элитной недвижимости Меган Маркл – более 600 квадратных метров.
Актриса жила в стильном доме неподалеку от
Голливуда, когда была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год,
пока не уехала на съемки "Форс-мажоров" в Канаду. Брак не вынес испытания
разлукой и распался.
Сейчас особняк Меган Маркл, выдержанный
в колониальном стиле, выставлен на продажу за 1,8 миллиона долларов. Дом
расположен в парке Хэнкок. В нем имеется три ванных комнаты и открытая
планировка, передает CBS Los Angeles.
В гостиной расположен камин, а на кухне есть специальный
уютный уголок, где можно побаловать себя чашечкой кофе. Поесть можно и на
свежем воздухе. Из кухни есть выход в сад со специальной площадкой со столиком
и стульями.
Отметим,
сейчас живет в Виндзорском поместье Фрогмор вместе с супругом, принцем Гарри, и их сыном
Арчи. Туда королевская
чета переехала перед рождением наследника, который появился на свет 6 мая.
Как писали "Дни.ру", герцогиню
Сассекскую не утроил дизайн детской, которая уже была отремонтирована, и она
решила полностью его изменить. Более того, подбила мужа на
тотальную перестройку особняка в Виндзоре.