Дом герцогини Сассекской выставлен на продажу в Лос-Анджелесе. Общая площадь элитной недвижимости Меган Маркл – более 600 квадратных метров.

Дом герцогини Сассекской выставлен на продажу в Лос-Анджелесе. Общая площадь элитной недвижимости Меган Маркл – более 600 квадратных метров.Актриса жила в стильном доме неподалеку отГолливуда, когда была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 по 2013 год,пока не уехала на съемки "Форс-мажоров" в Канаду. Брак не вынес испытанияразлукой и распался.Сейчас особняк Меган Маркл, выдержанныйв колониальном стиле, выставлен на продажу за 1,8 миллиона долларов. Домрасположен в парке Хэнкок. В нем имеется три ванных комнаты и открытаяпланировка, передает CBS Los Angeles.В гостиной расположен камин, а на кухне есть специальныйуютный уголок, где можно побаловать себя чашечкой кофе. Поесть можно и насвежем воздухе. Из кухни есть выход в сад со специальной площадкой со столикоми стульями.Отметим,сейчас живет в Виндзорском поместье Фрогмор вместе с супругом, принцем Гарри, и их сыномАрчи. Туда королевскаячета переехала перед рождением наследника, который появился на свет 6 мая.Как писали "Дни.ру", герцогинюСассекскую не утроил дизайн детской, которая уже была отремонтирована, и онарешила полностью его изменить. Более того, подбила мужа натотальную перестройку особняка в Виндзоре.