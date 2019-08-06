История беременной от Киркорова Светланы Сафиевой в выпусках программы Прямой эфир начиналась как водевиль. Однако после ее смерти вскрылись страшные тайны о прошлом мужа, которого скормили крокодилам в озере Лос-Анджелеса, и которого, оказалось, знали многие звезды российского шоу-бизнеса.

История Светланы Сафиевой в выпусках программы "Прямой эфир" начиналась как водевиль: вдова предпринимателя Георгия Сафиева, убитого в США, была страстной поклонницей Филиппа Киркорова и считала, что беременна от звезды российской эстрады.Беременность, конечно же, была ложной, однако история этой женщины оказалось, имела трагическое продолжение, потому что в прошлом Светланы и ее супруга оказалось много тайн, связанных с миром очень влиятельных людей.Вскоре после того, как Светлана, став известной не только в России после "Прямого эфира", внезапно ушла из жизни, и тоже оставила после смерти немало тайн.Некоторые пыталась раскрыть Дороти Бурхарт из Германии, которой Сафиева оставила наследство, а затем выяснилось, что перед смертью Светлана писала книгу, публикация которой могла очень не понравиться очень непростым людям.Возможно, поэтому она записала интервью, которое порсила показать на телевидении, если вдруг умрет.В программе о Георгие Сафиеве и его друге и компаньоне Нике Харабадзе, которые были хорошо известны не только в России конца XX века, но и в США – прежде всего, среди российских артистов, которые в те годы пытались прорваться или закрепиться в Америке.Русские рестораны в США, продюсерский центр и другой бизнес, который мог стоить им жизни, — и большое число знаменитостей, которые принимали участие в его знаменитых вечеринках в "Манхэттен экспресс": Богдан Титомир, Светлана Разина, Саша Градива, телеведущий Алексей Остудин, Аркадий Укупник и Отар Кушанашвили и даже известные адвокаты Игорь Трунов и Павел Астахов знали лично банкира-продюсера, которого, как и его друга Харабадзе, отдали на корм крокодилам в озере Лос-Анджелеса.Страшная смерть настигла их 17 лет назад, но до сих пор остается много загадок и вопросов: каким именно бизнесом занимался Сафиев в России и США, кто и за что мог расправиться с ним и Харабадзе столь жестоким способом?Что вспоминают о контактах с Сафиевым звезды российского шоу-бизнеса? Какую книгу начала писать перед смертью его вдова, и какое интервью просила показать на ТВ в случае смерти?В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – эксклюзивные подробности странных обстоятельств жизни и загадочной смерти супругов Сафиевых.