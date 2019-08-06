Российский турист умер после купания в море в четырехбалльный шторм в абхазском курортном городе Гагра.

Российский турист умер после купания в море в четырехбалльный шторм в абхазском курортном городе Гагра.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.Он рассказал, что турист из Москвы 1984 года рождения был обнаружен местными спасателями, которые вытащили мужчину, потерявшего сознание, из воды и доставили в городскую больницу, где позже россиянин скончался.Ломия сообщил, что в тот же день произошла еще одна трагедия – 19-летнего местного жителя накрыло трехметровой волной и унесло в штормовое море. По тревоге был поднят вертолет МЧС Абхазии, который совершил облет прибрежной зоны, но никаких следов пропавшего человека не обнаружил."Поисковая операция МЧС в акватории Гагры продолжается", — подчеркнул Ломия.