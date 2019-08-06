На открытии торгов было выявлено, что рубль стремительно приближается к доллару и евро. Информацию сообщает Московская биржа.
На открытии торгов было выявлено, что рубль стремительно приближается к доллару и евро. Информацию сообщает Московская биржа.
На фоне данных о росте цен на нефть рубль повышается к
доллару и евро. Сообщается, что курс доллара упал на 31 копейку до 65, 22
рубля, курс евро – на 17 копеек до 73, 19 рубля.
По словам аналитиков "Интерфакс -ЦЭА", рубль
приближается к доллару вслед за курсом валют на мировом рынке. Такое влияние на
американский доллар могли вызвать сигналы о том, что Китай может начать
использовать свою валюту, чтобы одержать победу в торговой войне с США. Однако
представитель Народного банка Китая объявил, что страна не намерена
использовать национальную котировку как особое оружие против Соединенных
Штатов. В свою очередь Дональд Трамп обвинил власти Китая в манипуляции
денежными единицами: "Китай уронил курс своей валюты почти до
исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция".
Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со
временем", – заявил президент США.
Кроме того, в минувшую субботу стал известен второй
пакет санкций, в котором говорится, что Америка собирается выступить против
выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны
международных финансовых организаций.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании "Открытие
брокер", пояснил, что динамика рубля вызвана тем, что участники торгов
корректируют свои ожидания относительно анонсированных правительством США
антироссийских санкций. "Котировки рубля меняются исходя из тех рисков,
которые эти санкции несут в себе для российской экономики и финансового рынка.
При этом индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI, который, помимо бюджетного
правила, является основным курсообразующим фактором для рубля, повышается и уже
отыграл почти половину пятничного падения. Коррекция индекса вверх наблюдается
с учетом того, что сейчас игроки дают более взвешенные оценки американским
инициативам. Тем не менее, свой негатив добавляет внешний фон, и из-за торговых
войн под давлением находятся все классы рисковых активов в целом", -
заявил Тимур Нигматуллин.
Ранее отмечалось, что пик рубля пришелся на 25
июля (НДПИ, НДС и акцизы).