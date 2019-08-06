На открытии торгов было выявлено, что рубль стремительно приближается к доллару и евро. Информацию сообщает Московская биржа.

На открытии торгов было выявлено, что рубль стремительно приближается к доллару и евро. Информацию сообщает Московская биржа.На фоне данных о росте цен на нефть рубль повышается кдоллару и евро. Сообщается, что курс доллара упал на 31 копейку до 65, 22рубля, курс евро – на 17 копеек до 73, 19 рубля.По словам аналитиков "Интерфакс -ЦЭА", рубльприближается к доллару вслед за курсом валют на мировом рынке. Такое влияние наамериканский доллар могли вызвать сигналы о том, что Китай может начатьиспользовать свою валюту, чтобы одержать победу в торговой войне с США. Однакопредставитель Народного банка Китая объявил, что страна не намеренаиспользовать национальную котировку как особое оружие против СоединенныхШтатов. В свою очередь Дональд Трамп обвинил власти Китая в манипуляцииденежными единицами: "Китай уронил курс своей валюты почти доисторического минимума. Это называется "валютная манипуляция".Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай современем", – заявил президент США.Кроме того, в минувшую субботу стал известен второйпакет санкций, в котором говорится, что Америка собирается выступить противвыдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со сторонымеждународных финансовых организаций.Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании "Открытиеброкер", пояснил, что динамика рубля вызвана тем, что участники торговкорректируют свои ожидания относительно анонсированных правительством СШАантироссийских санкций. "Котировки рубля меняются исходя из тех рисков,которые эти санкции несут в себе для российской экономики и финансового рынка.При этом индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI, который, помимо бюджетногоправила, является основным курсообразующим фактором для рубля, повышается и ужеотыграл почти половину пятничного падения. Коррекция индекса вверх наблюдаетсяс учетом того, что сейчас игроки дают более взвешенные оценки американскиминициативам. Тем не менее, свой негатив добавляет внешний фон, и из-за торговыхвойн под давлением находятся все классы рисковых активов в целом", -заявил Тимур Нигматуллин.Ранее отмечалось, что пик рубля пришелся на 25июля (НДПИ, НДС и акцизы).