Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень. Очевидцы сняли на видео мощные хлопки и поднимающийся в небо столб дыма.

Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень. Очевидцы сняли на видео мощные хлопки и поднимающийся в небо столб дыма.По предварительным данным, пожар произошел на складе боеприпасов воинской части, расположенной между Ачинском и Назарово. Жителей села Каменка, рядом с которым располагается склад артиллерийских снарядов, эвакуируют, в еще три деревни направлены автобусы МЧС.На кадрах слышно, как звенят стекла во время мощных взрывов. Местные жители утверждают, что их дома частично разрушены.